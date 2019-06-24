Hindistan'da dini etkinlikte çadır çöktü: 14 ölü

Hindistan'ın Racanistan eyaletine bağlı Barmar bölgesine Jasol köyünde, bir Hindu töreni sırasında çadırın çökmesi sonucu en az 14 kişinin öldüğünü, 50'sinin de yaralandığını bildirdi.

Başbakan Narendra Modi, Başbakanlık Ofisinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barmar'daki olayı "talihsiz" bir durum olarak nitelendirerek, ailelerin acısını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

ÇADIR ÇÖKTÜ

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, çadırın çökmesine kuvvetli rüzgarın neden olduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade eden Gehlot, kurtarma çalışmalarının yerel yönetim tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bazı kaynaklar, çöken büyük çadırın altında kalan bazı kişilere, olay yerindeki jeneratörler nedeniyle elektrik çarpmış olabileceği yorumunu yaptı.