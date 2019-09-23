taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7422
Euro
6.3285
Altın
1516.61
Borsa
100236.7
Gram Altın
279.941
Bitcoin
57285.77

Hindistan'da dört bacaklı ve 3 kollu bir çocuk doğdu

Racastan eyaletinde bir kadının dört bacağı ve üç kolu olan bir kız bebeğin dünyaya getirdiği öğrenildi.

AA | 23.09.2019 - 05:40..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Racastan eyaletinde 24 yaşındaki kadın, bir erkek ve bir kız ikiz çocuğu dünyaya getirdi. Erkek bebeğin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtilen haberde, kız çocuğun ise 4 bacağı ve 3 kolu olduğu kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ BEBEK TAM GELİŞMEDİ

Annenin üçüz doğurmasını beklediklerini belirten doktorlar, ancak tam olarak gelişmeyen üçüncü bebeğin uzuvlarının kızın vücuduyla birleştiğini belirtti. Hamileliği boyunca kadının bir kez dahi ultrason çektirmediği, bu yüzden bebeklerin sorunlu doğacağından hiç kimse haberdar olmadığı öğrenildi.

FAZLA UZUVLARI ALINACAK

Kız bebeğin fazladan uzuvlarının alınabileceğini ve normal yaşama döndürülebileceğini düşünen doktorlar, çocuğu eyaletin başkenti Jaipur'a daha modern bir hastaneye nakletmeyi planlıyor.

Hindistan'da dört bacaklı ve 3 kollu bir çocuk doğdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

32
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

22
Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

16
2 bin dolar ve otostopla 27 ülke gezdi

2 bin dolar ve otostopla 27 ülke gezdi

19
İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

4
Bir saat önce aldığı otomobili, yolda yanarak kül oldu

Bir saat önce aldığı otomobili, yolda yanarak kül oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir