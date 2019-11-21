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Hindistan'da erkekler için doğum kontrol hapı

Erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapı, 6 ay sonra Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 13:31..
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Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi, erkekler için ilk doğum kontrol yöntemini bulduklarını açıkladı.

300 katılımcıda denenen ve 6 ay içinde kullanılmaya başlanacağı belirtilen ilaç, genel anestezi altında kasıktan yerleştiriliyor.

13 YIL KORUMA SAĞLIYOR

İlaç, testisteki spermlerin penise ulaşımının bloke edilmesi prensibine dayanıyor. Uygulama 13 yıl koruma sağlıyor. Araştırmacılar, söz konusu yöntemin henüz gözle görülür bir yan etkisine rastlanmadığını öne sürüyor.

DOĞUM KONTROLÜNDE ERKEKLER AKTİF ROL ALMIYOR

ABD’de daha önce erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemleri, tehlikeli yan etkileri nedeniyle uygulanmaya başlanmamıştı. Yeni yöntemin, erkeklerde vazektomi olarak adlandırılan sterilizasyon işlemine alternatif olacağı bekleniyor. Araştırmacı Dr. RS Sharma, proje üzerinde 25 yıldır çalıştığını belirterek ilacın uygulanmaya başlanması için sadece gerekli izinlerin alınması gerektiğini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te yayınlanan bir rapora göre, dünya genelinde doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor.

Hindistan'da erkekler için doğum kontrol hapı

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