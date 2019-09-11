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Hindistan'da eşlerinden dayak yiyen adam

26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3’üncü kez evlenmek isteyince eşlerinin saldırısına uğradı.

DHA | 11.09.2019 - 15:17..
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Yerel medyada yer alan habere göre; Hindistan’ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de yaşanan olayda,  26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3’üncü defa evlenmek istedi.

Dinesh’in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh’i darbettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan’da 3'üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü ViDEO

Hindistan'da eşlerinden dayak yiyen adam

Hindistan'da eşlerinden dayak yiyen adam

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