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Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü

Çanta üretimi yapılan fabrikada, hammadde depolandığı, bu nedenle yangının hızla yayıldığı, en az 50 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

İHA | 08.12.2019 - 11:39..
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de işçilerin uyuduğu sırada 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında en az 43 kişinin öldüğü belirtildi.

30'DAN FAZLA İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Çanta üretimi yapılan fabrikada, hammadde depolandığı, bu nedenle yangının hızla yayıldığı bildirildi. Yangına 30'dan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü

EN AZ 50 KİŞİ KURTARILDI

Yeni Delhi itfaiyesinden yapılan açıklamada, yoğun dumandan etkilenen en az 50 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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