taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2818
Euro
6.063
Altın
1282.53
Gram Altın
217.714

Hindistan'da fare yemeği sofraların aranılan lezzeti

İlginç lezzetleriyle dünya çapında yer edinen Hindistan mutfağının, değişmez lezzeti yoğun ilgi görüyor. Bu lezzetin kaynağı ise bizim damak tadımıza oldukça uzak olan fareler.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistanın kuzeydoğusunda yer alan Kumarikata köyünde, pazarların gözde ürünü fare eti 3 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK FARE ETİ RAĞBET GÖRÜYOR

En az tavuk ve domuz eti kadar rağbet gören fare eti, Hintlilerin sofralarında yer verdiği ürünlerden birisi.

Hindistan'da fare yemeği sofraların aranılan lezzeti

Hindistan'da fare yemeği sofraların aranılan lezzeti ViDEO

KİLOLARCA SATILIYOR

Kameraya yansıyan görüntülerde teraziyle tartılan ölü fareler, ağırlıklarına göre fiyatlandırılıp alıcısına satılıyor.

FARELER, KEDİ KÖPEK GİBİ SOKAKTA GEZİYOR

Evlerde ve ibadethanelerde rahatlıkla gezebilen fareler,  Hindistan'da sokakta, kedi ve köpek görmek kadar normal.

Hindistan'da fare yemeği sofraların aranılan lezzeti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

62
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

108
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

31
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

195
İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

56
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

17
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla evlendi

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla evlendi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir