Hindistanın kuzeydoğusunda yer alan Kumarikata köyünde, pazarların gözde ürünü fare eti 3 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK FARE ETİ RAĞBET GÖRÜYOR

En az tavuk ve domuz eti kadar rağbet gören fare eti, Hintlilerin sofralarında yer verdiği ürünlerden birisi.

Hindistan'da fare yemeği sofraların aranılan lezzeti ViDEO

KİLOLARCA SATILIYOR

Kameraya yansıyan görüntülerde teraziyle tartılan ölü fareler, ağırlıklarına göre fiyatlandırılıp alıcısına satılıyor.

FARELER, KEDİ KÖPEK GİBİ SOKAKTA GEZİYOR

Evlerde ve ibadethanelerde rahatlıkla gezebilen fareler, Hindistan'da sokakta, kedi ve köpek görmek kadar normal.