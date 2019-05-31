Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

30 finalistin portre fotoğraflarından oluşan kolaj, güzellik yarışmasını düzenleyen medya grubuna ait olan Times of India gazetesinde, tam sayfa yayımlandı.

Ve tartışma, bir Twitter kullanıcısının kolajı paylaşıp, "Sizce bu resimdeki sorun ne?" diye sormasıyla başladı.

"YOKSA HEPSİ AYNI MI"

BBC'de yer alan habere göre bazı kullanıcılar, omuzlarına kadar inen fönlenmiş, parlak saçlarıyla tüm finalistlerin birbirlerine benzediklerini söyledi. Bazıları da şaka yollu, aslında hepsinin aynı insan olup olmadığını sordu.

Kolaj, Twitter'da hızla yayılırken, bazıları da sorunun kadınların kendisinde değil, Hindistan'ın açık ten saplantısında olduğunu söyledi.

HİNDİSTAN'DA "AÇIK TENLİ KADIN" MODASI

Güzellik yarışmaları 1990'lı yılların ortalarından bu yana ülkede ciddi bir iş oldu. Birçok Miss India, Bollywood'da kariyer yaptı.



Ama en büyük başarıyı yakalayanlar hep açık tenli kadınlar oldu.

1994'de Dünya Güzeli seçilen Aishwarya Rai