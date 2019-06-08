Hindistan'da hava felaketi: 26 ölü, 57 yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

ÖLÜM SEBEBİ BİNALAR, AĞAÇLAR VE YILDIRIM DÜŞMESİ

Yetkililer birçok kişinin çöken yapılar, devrilen ağaçlar, yıkılan duvar ve yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

AİLELERE EKONOMİK DESTEK VERİLECEK

30’dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğu; 16 evin de yıkıldığı belirtilirken, Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenlerin ailelerine ekonomik anlamda destek olunacağını; zarar görenlere de yardımda bulunulacağını söyledi.