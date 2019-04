Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Biswanath bölgesinde sığır eti sattığı ileri sürülen 68 yaşındaki Shaukat Ali, Hindu kalabalığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

ZORLA DOMUZ ETİ YEDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırganlar, çamurluk bir alanda dizleri üzerine çöktürülen Ali'ye, uyruğunu söylemesini istediği, Bangladeşli olup olmadığını ve neden et sattığını, et satma lisansının olup olmadığını sordular

Daha sonra Ali'ye, domuz eti olduğu ileri sürülen bir parça et yemeye zorladılar.