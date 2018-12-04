Hindistan'da inek kesimi protestosu: 1 polis amiri öldü

Hint yetkililerinin açıklamasına göre, olaylar Bulandshahr kasabasında ormanlık bir alanda inek kemiklerinin bulunmasından sonra başladı.

Polisin, ineklerin kesilmesini engelleyemediğini savunan kalabalık yolu trafiğe kapadı.

"KALABALIK, POLİSİN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNİ ENGELLEDİ"

Olay yerine gelen polis memurlarını taş yağmuruna tutan kalabalık daha sonra ineklerin kemiklerini bir traktörle polis karakolunun önüne getirdi ve sorumluların bulunmasını istedi.

Karakolu ve bazı araçları ateşe veren kalabalığın, çatışmalarda gözünden vurulan polis müfettişi Subodh Kumar Singh'in hastaneye götürülmesini engellediği öne sürülüyor. Olayda 18 yaşındaki bir protestocunun da hayatını kaybettiği ve bazı polis memurlarının da yaralandığı belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak en az üç kişinin gözaltına alındığı, polisin 24 zanlıyı aradığı bildirildi.

"İLK KEZ POLİS HEDEF ALINDI"

BBC Hintçe Servisi muhabiri Nitin Srivasta, olayların ardından bölgeye 1000'den fazla polis memurunun sevk edildiğini, okullar ve dükkanların kapandığını aktardı.

Muhabirimiz, inek kesilmesi iddialarıyla bağlantılı saldırıların yoğunlaşmasına rağmen, polisin doğrudan ilk kez hedef alındığına dikkat çekiyor.

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'te iktidara gelmesinden sonra birçok eyalette inek kesimi yasaklandı. İnek kesilmesini engellemeye çalışan gönüllü gruplarının saldırıları artmaya başladı.

2015'te Dadri'de inek kestiği öne sürülen Mohammad Akhlaq adlı bir kişi linç edilmişti.