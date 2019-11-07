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Hindistan'da inek sütünde altın olduğunu duyan krediye koştu

Hint siyasetçi "İneklerin sütünde altın var" dedi, vatandaşlar inekleriyle kredi almaya koştu.

AA | 07.11.2019 - 17:39..
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Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş'un "Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu" iddia etmesi üzerine çok sayıda Hint vatandaşının ineklerini yanlarına alarak kredi şirketlerine gitti.


Hindistan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Dankuni bölgesinde yanında götürdüğü iki inekle kredi şirketine başvuran bir kişi, "Buraya altın kredisi almak için geldim. Bu yüzden inekleri de yanımda getirdim" dedi.

Adı açıklanmayan kişi, "Ailem bu ineklere bağlı. 20 ineğim var. Eğer kredi alabilirsem işimi genişletebileceğim" diye konuştu.

Hindistan'da inek sütünde altın olduğunu duyan krediye koştu

"İNSANLAR SÜTLERİYLE NE KADAR KREDİ ALABİLECEKLERİNİ SORUYOR"

Kredi danışmanlığı şirketi sahibi Manoj Singh ise BJP'li Goş'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Singh, "İnsanlar inekleriyle buraya gelip, günde 15-16 litre süt ürettiklerini ve karşılığında ne kadar kredi alabileceğini soruyor. Bunları duymaktan utanıyorum" dedi.

Hindistan'da inek sütünde altın olduğunu duyan krediye koştu

"İNEKLERİ KORUYALIM"

BJP'li siyasetçi Dilip Goş, geçtiğimiz günlerde bir halk etkinliğinde "Hindistan'daki ineklerde, başka ülkelerdeki ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu" savunmuştu.

Bu damarın, güneş ışınları sayesinde sütte altın oluşmasına yardım ettiğini öne süren Goş, bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını, dolayısıyla bu inekleri korumak gerektiğini söylemişti.

Hindistan'da inek sütünde altın olduğunu duyan krediye koştu

Hinduizm'de kutsal kabul edilen ineklerin öldürülmesi Hindistan'ın pek çok eyaletinde yasak.

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