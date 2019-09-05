Hindistan’da kırmızı alarm

Hindistan’da, şiddetli yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Departmanı (IMD), Mumbai şehri ve çevresindeki meteorolojik gözlem istasyonunun 24 saat içinde 200 milimetreden fazla yağış ölçtüğünü söyledi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Önümüzdeki 24 saat içinde bölgede şiddetli yağış öngören yetkililer, meydana gelebilecek herhangi bir acil durum için hazırlıklı olunmasını isteyerek bölgede kırmızı alarm verdi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mumbai’de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar, Mumbai’nin bazı bölgelerinde sele neden oldu. Mumbai’de tren ve uçuş hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı trenler hizmet dışı kaldı ve bazı uçuşlar ertelendi, şehirde bazı okullar tatil edildi.