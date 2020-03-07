Hindistan'da korona korkusu: İnek dışkısında duş

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, Hindistan’da da endişeyi arttırdı.

Hindistan’da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı.

BU ŞEKİLDE YAKALANMAYACAKLARINI İDDİA EDİYORLAR

Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, duş alanların asla koronavirüse yakalanmayacaklarını iddia etti.

Hindistan’da ineğin dışkıyla duş alıyorlar İZLE

"İNEK ANNEMİZ"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "inek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin’de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa, korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor." ifadelerini kullandı.

TEPKİ VEREN DE DESTEK OLAN DA VAR

Paylaşılan videolar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken, bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

MİLLETVEKİLİ DE İNEK DIŞKISINI ÖNERDİ

Öte yandan Hindistan’ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor. İneğin idrarı ve dışkısı yayılan herhangi bir yer kutsal hale gelir. Dışkısını vücuduna süren her kimse kanser gibi hastalıklara da yakalanmaz. Bence bu inek idrarı ve inek dışkısı ile koronavirüs dehşetinden kaçınmak mümkün." şeklinde konuşmuştu.