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Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Başbakan Modi, binlerce kişinin katıldığı etkinliğe koronavirüs salgını sebebiyle iştirak edemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 10:35..
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Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede toplu etkinlikler yasaklandı.

Ancak, Hindistan'da durum farklıydı.

Binlerce Hindu, sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı.

KORONA GÖLGESİNDE FESTİVAL

Salgın sebebiyle katılım diğer senelere göre az olsa da binlerce kişi etrafa boya tozları ve su saçarak baharın gelişini doyasıya kutladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya hesabında her sene katıldığı festivale koronavirüs sebebiyle katılamayacağını yazdı.

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi ViDEO

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI YOK

50'den fazla vaka görülen Hindistan'da şimdiye kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Enfekte olan hastaların çoğu iyileşirken, karantina süresince soğuk algınlığı ve grip tarzı belirtiler görüldü.

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

Hindistan'da koronaya rağmen festival düzenlendi

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