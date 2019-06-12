Hindistan’da kuraklık intiharları artırdı

Sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Hindistan'da, ülkenin finans ve iş merkezi Mumbai'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bölgelerde onlarca köy terk edilmiş durumda.

Susuzluk nedeniyle hasta ve yaşlıların dışında nüfusun yüzde 90'ının evlerini terk ettiği belirtiliyor.

5 YILDA 4700 ÇİFTÇİ İNTİHAR ETTİ

Büyük Okyanus'taki hava akımının tersine dönmesiyle oluşan hava-atmosfer olayı El Nino ve küresel ısınmanın dünya genelinde kuraklıkların daha ağır ve daha sık görülmesine neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu durumun, kurak bir ülke olan Hindistan'ı daha fazla etkilediği vurgulanıyor.

Hindistan'ın en kurak bölgesi olan Maratvada'da son beş yılda 4700'den fazla çiftçi intihar etti. Sadece geçen yıl intihar eden çiftçilerin sayısı 947.

"İNEKLER BİLE SUYU İÇMİYOR"

Beed kentinde içme suyunun tamamen tükendiği, insanların çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayamadıkları ve tuvaletlerinin sifonunu çekemediği belirtiliyor. Halkın kirli su tüketmeye başlaması nedeniyle hastaneler ishal vakalarıyla baş etmekte zorlanıyor.