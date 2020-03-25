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Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşları

Eğitim sertifikası almak için gittiği Hindistan'da koronavirüs sebebiyle mahsur kalan Seda Yavaş, "Burada kalamayacağım" diyerek Türkiye'den yardım istedi.

İHA | 25.03.2020 - 14:16..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak amacıyla Hindistan’a gitti.

Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti.

HİNDİSTAN'DA MAHSUR KALDI

Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosluğu'nu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart’a bilet aldı. Fakat uçuşun iptal olması üzerine Hindistan’dan dönemedi.

Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşları

"BURADA KALAMAYACAĞIM, LÜTFEN YARDIM EDİN"

Gözyaşları içinde Türkiye'den yardım isteyen Yavaş, yüzlerce Türk vatandaşının ülkede mahsur kaldığını söyleyerek, "Çok kötü bir şey bile olsa, birinin başına bir şey gelecekse bile bu Türk topraklarında olsun, ülkemde olsun. Burada olmasın. Burada kalamayacağım, lütfen yardım edin." dedi.

Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşları

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