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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesini kolaylaştıran yasada Müslümanların kapsam dışı bırakılması sebebiyle yapılan eylemler devam ediyor.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 07:07..
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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, ülkenin çeşitli eyaletlerinde 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

MÜSLÜMANLARA AYNI HAKLAR VERİLMEDİ

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

HİNDİSTAN DÜNYADA EN ÇOK MÜSLÜMAN BULUNAN İKİNCİ ÜLKE

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

EYLEMLER İÇİN FAZLADAN ÖNLEMLER ALINDI

Hindistan’da Müslümanları dışlayan, tartışmalı vatandaşlık yasasının protesto edildiği eylemlere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti.

Eylemlerim en yoğun hissedildiği Uttar Pradeş eyaletinin 21 bölgesinde internet hizmetlerine erişim askıya alındı ve eyaletin çeşitli bölgelerine ek güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Yetkililer, drone ile havadan gözetleme yapılacağını bildirdi.

Eyaletin başkenti Laknov'da mobil internet hizmetlerine ek olarak mesajlaşma servisleri de askıya alındı.

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş'teki gösteriler sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19, ülke genelinde ise 25'e yükseldi.

5 BİN 558 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1113 KİŞİ TUTUKLANDI

Protesto gösterilerinde eyalet genelinde tutuklananların sayısı 1113'e, gözaltına alınanların sayısı 5 bin 558'e yükseldi.

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

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