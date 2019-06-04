Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te sinirli ve kalabalık bir grup inşaatta çalışan gençlere saldırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bölgede inşaatta çalışan 4 genç, iftar saatinde yere serdikleri sofrada oruçlarını açtıkları sırada yanlarına gelen kalabalık bir saldırgan grubu, Müslüman gençlere inek eti yedikleri gerekçesi ile saldırdı.

MÜSLÜMAN GENÇLER ‘SOFRADA ET YOK’ DEDİ AMA SALDIRI SÜRDÜ

Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadığını söylemelerine rağmen, saldırganlar gençleri darp etmeyi sürdürdü.

Hindistan’da Müslümanlara saldırı

POLİS GELMEDEN KAÇTILAR

Gençleri tekmeleyen ve kemerlerle döven saldırganlar ardından polis gelmeden bölgeden kaçtı. Saldırı anları ise yine saldırganlar tarafından kaydedildi.