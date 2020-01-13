Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten Hindistan'a 31 Aralık 2014'ten önce gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na ve Başbakan Narendra Modi'nin ziyaretine karşı protesto düzenledi.

Ülkenin birçok yerinde Vatandaşlık Yasası 9 Aralık tarihinden bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.