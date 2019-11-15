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Hindistan'da parayı veren temiz havaya ulaşabiliyor

Hindistan'da artan hava kirliliği sonucunda Yeni Delhi'de acil durum ilan edilmişti. Kirli havadan kurtulmak isteyenler için bir firma temiz hava satışına başladı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 06:29..
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Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Oxy Pure isimli bir şirket, müşterilerine temiz hava satıyor.

Hindistan'da parayı veren temiz havaya ulaşabiliyor

PARAYI VEREN TEMİZ HAVAYI SOLUYOR

299 Rupi (24 TL)'lik ücreti ödeyen herkes 15 dakika boyunca bu hizmetten faydalanabiliyor. Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen, çeşitli aromalara da sahip olan bu 'temiz havaların' vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Hindistan'da parayı veren temiz havaya ulaşabiliyor

ZARARLI PARÇACIKLAR BELİRLENENİN 20 KAT ÜZERİNDE

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edilmişti ve okullarda beş milyon maske dağıtılmıştı. Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir 'gaz odasına' dönüştüğü belirtilmişti.

Hindistan'da parayı veren temiz havaya ulaşabiliyor

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