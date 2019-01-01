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Hindistan'da patlayan telefon ölüme neden oldu

Hindistan'da yaşayan yaşlı bir adamın cebinde patlayan telefon, yaşlı adamın ölmesine sebep oldu.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 10:12..
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Telefonların yangın çıkarma veya patlama haberlerini son yıllarda sıkça duymaya başladık. Birçok telefon kullanıcısının dikkat etmesi gereken bu durum, Hindistan'da bir can aldı.

jio

UYKUDA TELEFON PATLADI

Yakın zamanda Hindistan'da meydana gelen olay, yaşlı adamın Hindistan'da popüler olan Jio marka cep telefonu ile beraber uyumasıyla başladı. Cebindeki telefonuyla uyuyan adam, bir anda telefonun patlamasıyla alevler içinde kaldı. Eşinin ambulans çağırmasıyla apar topar hastaneye kaldırılan yaşlı adam, vücudunda meydana gelen ciddi yanıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Polis, telefonun neden patladığı ile ilgili soruşturmasına devam ederken, Jio marka telefonun, çok düşük fiyatlarla devlet programı kapsamında satılan bir marka olduğu belirtildi. Yeni gelen bilgilere göre yaşlı adam, cihazı sadece birkaç ay önce satın almış ve fazla kullanmamış. Telefonun satın alındıktan sonra herhangi bir tamir sürecinden geçip geçmediği hakkında ise bilgi verilmedi. Ölümle sonuçlanan bu patlama, birçok Jio kullanısının da tedirgin olmasına neden oldu.

Telefonun neden patladığına dair çalışmalar sürse de, Jio cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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