taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.726
Euro
6.2638
Altın
1477.57
Borsa
103876.56
Gram Altın
271.838
Bitcoin
47463.45

Hindistan'da polis, kaçak göçmenleri tespit edecek

Uttar Pradeş eyaletinde polis, başta Bangladeşliler olmak üzere, eyalet genelinde kaçak göçmenleri sınır dışı etmek için tespit çalışması başlatıyor.

AA | 02.10.2019 - 05:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş emniyeti içinde yayımlanan bir genelgede, kaçak göçmenlerin tespiti ve yasal evrakları bulunmayanların sınır dışı edilmeleri isteniyor.

Genelgede, Bangladeşli kaçak göçmenlerin bazı bölgelerde gizli mekanlarda yaşadığı uyarısı yapılarak, konunun devletin "iç güvenliği" açısından önemli olduğu ve ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Hindistan'da polis, kaçak göçmenleri tespit edecek

KAÇAK GÖÇMENLER BELİRLENECEK

Kaçak göçmenlerin hangi tren ve otobüs istasyonlarında ve diğer mekanlarda barındığının tespit edilmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu kişilerden alınacak parmak izlerinin, ilgili emniyet birimine gönderilmesi istendi.

Uttar Pradeş Emniyet Genel Müdürü Om Prakash Singh, genelgede bahsi geçen uygulamanın "rutin" olduğunu ve benzerlerinin, geçmiş yıllarda yapıldığını hatırlatarak konunun, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile bağlantısı olmadığını söyledi.

Hindistan'da sağcı siyasetçiler, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan NRC gibi bir listenin ülke genelinde çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın grubunda son durumu

Galatasaray'ın grubunda son durumu

72
Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

102
Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

12
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

9
Elektronik sigaraya yasak geliyor

Elektronik sigaraya yasak geliyor

55
Antarktika'dan Kilis büyüklüğünde buzul koptu

Antarktika'dan Kilis büyüklüğünde buzul koptu

3
Çavuşoğlu: Macron, ayakları pislik içinde öten horoz gibi

Çavuşoğlu: Macron, ayakları pislik içinde öten horoz gibi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir