taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Hindistan'da polis, korona kaskı giydi

Koronavirüse benzer yapıdaki kaskı giyen polis, sürücüleri 21 günlük karantinaya uymaları yönünde uyardı.

REUTERS | 28.03.2020 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'da koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Narendra Modi, kararı, “Her eyalet, her bölge, her şehir ve her köy bu yasağın kapsamındadır" ifadeleriyle duyurmuştu. Kararın ardından ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı. Polis, yollarda kontrol noktaları kurdu.

KORONAVİRÜS KASKIYLA UYARDI

Koronavirüsün yapısını andıran kask giyen bir polis ise sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Sürücüleri bu şekilde durduran koronavirüs kasklı polis, salgını yaymamak adına 21 gün boyunca evde kalınması yönünde uyarı yaptı.

Hindistan'da polis, korona kaskı giydi

Hindistan'da polis, korona kaskı giydi

Hindistan'da polis, korona kaskı giydi

İlginizi Çekebilir
Almanya'da korona tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, koronavirüs sürecinde özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkat çekti.
Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi
Süpermarket kuyruğunda arada mesafe bırakmadan bekleyen halk, Güney Afrika polisinin müdahalesine maruz kaldı.
İspanya'da son 24 saatte 832 kişi hayatını kaybetti
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
İran'da can kaybı 2 bin 517'ye çıktı
Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 139 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 35 bini aştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1069
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
603
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1133
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
249
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
98
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
93
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
310
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir