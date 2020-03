Hindistan'da polis, korona kaskı giydi

Hindistan'da koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Narendra Modi, kararı, “Her eyalet, her bölge, her şehir ve her köy bu yasağın kapsamındadır" ifadeleriyle duyurmuştu. Kararın ardından ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı. Polis, yollarda kontrol noktaları kurdu.

KORONAVİRÜS KASKIYLA UYARDI

Koronavirüsün yapısını andıran kask giyen bir polis ise sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Sürücüleri bu şekilde durduran koronavirüs kasklı polis, salgını yaymamak adına 21 gün boyunca evde kalınması yönünde uyarı yaptı.