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Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Son dönemde şiddet olaylarına sahne olan Hindistan'da, ölü sayısı gün geçtikçe artıyor.

AA | 06.03.2020 - 12:14..
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Hindistan'da tansiyon yüksek...

Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılandı, gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

53 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerindeki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, protestolar ile ilgili bin 820 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde yaşamını yitiren sivillerin sayısı ise 79'a yükseldi.

Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

7 MİLLETVEKİLİ, MECLİS OTURUMLARINA KATILAMAYACAK

Ülkedeki muhalefet parti ve liderleri, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarını "nefret söyleminde bulunarak şiddet olaylarının başlamasına yol açtıkları" gerekçesiyle suçladı.

Federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha (Halk Meclisi), muhalefet milletvekillerinin itirazlarına sahne oldu.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) milletvekilleri, Yeni Delhi'de yaşanan şiddet olaylarını tartışmaya açmak istedi. Meclis Başkanı ise zamanın uygun olmadığını öne sürerek Holi Festivali'nden önce böyle bir tartışmanın olamayacağını belirtti. Bunun üzerine parlamentoda ortam gerilirken INC milletvekilleri, Meclis Başkanının kürsüsüne ellerindeki kağıtları fırlattı.

Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Yaşanan olaylar nedeniyle INC'den 7 milletvekili, mayısa kadar sürecek bütçe döneminin geri kalan kısmında, görevleri astıya alındığı için meclis oturumlarına katılamayacak.

INC'nin eski Başkanı Rahul Gandi başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, söz konusu milletvekilleri ile ilgili alınan karara tepki gösterdi.

MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Hindistan'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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