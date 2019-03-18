Hindistan'da PUBG oynayan 10 öğrenci gözaltına alındı

PlayerUnknown's Battlegrounds, yani kısa ismiyle PUBG, ilk çıktığından bu yana en çok oynanan oyunların başında geliyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG, bazı ülkelerde ise oldukça zararlı bulunuyor.

Hindistan Gujarat eyaleti, dünya genelinde PUBG oyununu yasaklayan ilk bölge olma özelliğine sahip. Yetkililerin yayınladığı rapora göre bu oyun, çocukların ve gençlerin eğitimini, davranışlarını ve gelişimlerini oldukça etkiliyor.





10 ÖĞRENCİ YAKALANDI

Yasağın yürürlüğe girmesinden birkaç gün sonra polis, telefonlarında PUBG oynarken yakaladığı 10 üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre oyuna kendini kaptıran öğrenciler, polisin geldiğini bile fark etmedi.

Gözaltına alınan 10 üniversite öğrencisi, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı, ancak polis, gençlerin telefonlarına el koyarak inceleme altına aldı.

DÜNYADA İLK

PUBG oyununu bütün evlerde bulunan bir şeytan olarak nitelendiren Gujarat eyaleti yetkilileri, 6 Mart'ta yasağı yürürlüğe sokarak dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

PUBG'nin inanılmaz yükselişine daha yakından bakmak için son 4 yılda Steam oyun platformu üzerinden en çok oynanan oyunların listesine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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