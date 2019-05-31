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Hindistan’da PUBG oynayan çocuk yaşamını yitirdi

16 yaşındaki bir çocuk, aralıksız altı saat boyunca PUBG oynamasının ardından, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 13:46..
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Hindistan'ın Neemuch kentinde yaşayan Furkan Kureyşi adlı çocuk 26 Mayıs’ta evinde öğle yemeğinden sonra, cep telefonunda PUBG oyununu oynamaya başladı.

Ailesi, Furkan’ın akşamüstü 19.00 civarında diğer oyunculara bağırarak yere yığıldığını söyledi.

ARKADAŞLARINA BAĞIRDI

O sırada Furkan’ın yanında olan kız kardeşi Fiza Kureyşi, “Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden ‘Patlatın! Patlatın!’ diye bağırmaya başladı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı ve ‘Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim’ diye bağırdı” ifadelerini kullandı.

Furkan’ın hemen hastaneye götürüldüğü ancak yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan’da PUBG oynayan çocuk yaşamını yitirdi

"ADRENALİN ARTIŞI KALP KRİZİNE YOL AÇMIŞ OLABİLİR"

Genç çocuğu muayene eden kardiyolog Ashok Jain, “Hastaneye geldiğinde nabzı atmıyordu. Onu geri getirmeye çalıştık ama başaramadık” dedi.

Ailesinin, Furkan’ın yüzücü olduğunu ve sağlık sorunu bulunmadığını söylediğini vurgulayan Jain, “Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir” diye konuştu.

İLK KEZ YAŞANMIYOR

Hindistan’da daha önce de 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç, şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Maharashtra eyaletinde iki genç ise tren raylarının kenarında PUBG oynarken, tren çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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