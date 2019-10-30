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Hindistan'da şans getirsin diye kendilerini ezdirdiler

Hindistan'da düzenlenen festivalde erkekler, kendilerini ineklere ezdirip şans diledi.

DHA | 30.10.2019 - 17:36..
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Bilindiği üzere Hindistan'da inekler, kutsal sayılıyor. Bu nedenle de her yıl geleneksel olarak bir festival düzenleniyor.

İNEKLERE KENDİLERİNİ EZDİRDİLER

Festivalde Hint erkekler, yol üzerine yüzükoyun yatarak kendilerini ineklere ezdirdi. Çeşitli boya ve çiçeklerle süslenmiş onlarca inek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler VİDEO

ŞANSLARININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kendilerini ineklere ezdiren kişilerin bazılarının kemikleri kırıldığı ya da hafif yaralandıkları belirtildi. İnanışa göre, festivalde yaralanan kişilerin yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor.

Hindistan'da şans getirsin diye kendilerini ezdirdiler

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