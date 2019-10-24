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Hindistan'da sapkın ayı katili yakalandı

Tembel ayıları öldürüp, libidosunu yükseltmek için cinsel organlarını yiyen sapkın adam, 6 yıl sonra bulundu.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 12:19..
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Hindistan'da 6 yıl boyunca çok sayıda tembel ayıyı öldüren, çeşitli takma isimler kullansa da 'Yarlen' ismiyle tanınan adam, ayıları 'cinsel organlarını yemek için' öldürdüğünü söyledi.

İNANCINA GÖRE AFRODİZYAK ETKİYE SAHİP

Yarlen'in kabilesinin inancına göre, ayıların cinsel organları afrodizyak etkiye sahip. Ayıların yanında kaplanları öldürdüğünden de şüphelenilen Yarlen daha önce de Kanha Ulusal Parkı'ndaki iki hayvanı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hindistan'da sapkın ayı katili yakalandı

DAHA ÖNCE KAPLAN DA ÖLDÜRDÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Madhya Pradesh Orman Müdürlüğü'nden Ritesh Sirothia, "Onu tespit etmek ve yakalamak için özel bir ekip kurduk. En uzun davamız buydu, 6 yıl sürdü" ifadelerini kullandı. Sirothia ayrıca, Yarlen'in Hindistan'ın Maharashtra ve Madhya Pradesh bölgelerinde kaplan öldürmenin de aralarında bulunduğu 6 ayrı suçtan arandığını açıkladı.

Hindistan'da sapkın ayı katili yakalandı

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