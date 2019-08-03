Hindistan'da şehre giren timsah köpeğe saldırdı

Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü.

TİMSAH UYARISI YAPILDI

Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi. Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi.

Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı

DOĞAL ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Şehre inen bir timsah, sokak ortasında duran bir köpeğe saldırdı. Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.













