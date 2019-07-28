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Hindistan’da sel: Ölü sayısı 200'e çıktı

Şiddetli yağışların Assam ve Bihar eyaletlerinde neden olduğu selde, bilanço ağırlaşıyor.

İHA | 28.07.2019 - 12:26..
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Hindistan'ın iki eyaletinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili son durum kamuoyuyla paylaştı.

Hindistan’da sel: Ölü sayısı 200'e çıktı

ÖLÜ SAYISI 200'E ÇIKTI

Muson yağmurlarının etkili olduğu Assam ve Bihar'da bilanço her geçen gün artıyor. Yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 200’e yükseldi.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, Assam eyaletinde 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brahmaputra nehri de dahil olmak üzere birçok nehirde su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği ve bazı bölgelerde su baskınlarının sürdüğü ifade edildi.

Hindistan’da sel: Ölü sayısı 200'e çıktı

3.8 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Assam Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 20 bölgede selden 3.8 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Bihar eyaletinin doğusunda ise en az 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Eyalette yaklaşık 12 bölgede yaşayan 8.1 milyon kişi şiddetli yağışlardan etkilendi. Koshi, Burhi Gandak, Bagmati, Adhwara Samooh, Kamla Balaan ve Mahananda nehirlerde suyun tehlikeli seviyede olduğu belirtildi. Bihar’da selden etkilenenlerin 42 yardım kapına sığındığı ve 796 yardım personeli ile 125 kurtarma botunun yardım çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.

Hindistan’da sel: Ölü sayısı 200'e çıktı

TRENDE MAHSUR KALAN 1.050 YOLCU KURTARILDI

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde dün, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninde en az bin kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin havadan ve karadan 15 saat süren çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 9’u hamile olmak üzere 1.50 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Yolcular tarafından yapılan açıklamada, insanların yiyecek ve içeceksiz 15 saat boyunca kurtarılmayı beklediği ifade edildi. Etkilenen yolcular için farklı ulaşım imkanları sunulduğu kaydedildi.

Hindistan’da sel: Ölü sayısı 200'e çıktı

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