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Hindistan'da seller nedeniyle can kaybı artıyor

Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda, birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 67 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 17.07.2019 - 07:45..
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Yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinde 6, Assam eyaletinde 22, Bihar eyaletinde 33, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hindistan'da seller nedeniyle can kaybı artıyor

9 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, Uttar Pradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde yaşanan sellerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yardım kamplarına yerleştirildiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bu bölgelere tüm yılda düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti. IMD, bu bölgelerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.

Hindistan'da seller nedeniyle can kaybı artıyor

YOLLAR VE KAMU BİNALARI HASAR GÖRDÜ

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı.

Mizoram'da nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.

Hindistan'da seller nedeniyle can kaybı artıyor

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da seller nedeniyle can kaybı artıyor

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