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Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darbetti.

DHA | 25.05.2019 - 15:08..
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İnsanlık dışı görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

Hindistan polisi, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırganlardan 4'ü tutuklandı.

AŞIRI SAĞCI HİNT GRUP, MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olay, Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslüman’a saldırdı.

Haberde, saldırganların olay sırasında ‘Lord Rama’ya zafer (Jai Shri Ram)’ diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan ‘Ram Sena’ üyesi olduğu belirtildi.

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları ölümüne darbettiler

AĞACA DAYAYIP SOPAYLA VURDULAR

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup, bir ağaca dayadığı ve saldırganlardan birinin de sopayla adamlara vurduğu görüldü. Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar, daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti. Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

"SEÇİMDEN SONRA MÜSLÜMANLARA KARŞI SALDIRILAR BAŞLADI"

Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, ‘Modi’nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı’ ve ‘Modi ülkeyi bölüyor’ gibi yorumlarda bulundu.

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4’ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu. Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

Hindistan’da ‘sığır eti’ taşıyan Müslümanları dövdüler

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