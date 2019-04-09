taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6967
Euro
6.4246
Altın
1304.06
Borsa
97698.48
Gram Altın
238.723

Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı

Bir siyasi parti konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DHA | 09.04.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan medyası, Çatisgarh eyaletindeki Dantewada bölgesinde, Hindistan Halk Partisi konvoyunun geçişi sırasında yola yerleştirilmiş bir bombanın infilak ettiğini; içinde Hindistan Halk Partisi meclis üyesi Bhima Mandavi (40) ve 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu aracın havaya uçtuğunu duyurdu.

Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı

Saldırıda aracın metrelerce uzağa savrulduğu, araçtakilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı

MAOCULAR YAPTIRDI

Yerel basın, meclis üyesi Bhima Mandavi’nin, daha önce ‘Maocular’ tarafından, Hindistan Halk Partisi’ne oy vermemeleri için tehdit edilen bölge halkına seslenmek için 4 güvenlik görevlisi ile bölgeye seyir halindeyken saldırının hedefi olduğunu duyurdu.

Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bhima Mandavi, Hindistan Halk Partisi’nin kararlı ve değerli bir üyesiydi. Çatisgarh halkı için titizlikle çalıştı. Ailesi ve destekçilerine baş sağlığı diliyorum. Çatisgarh’ta, ‘Maocuların’ gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personellerinin ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Fedakârlıkları karşılıksız kalmayacak” dedi.

Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

408
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

373
Burcu Çetinkaya açıldı

Burcu Çetinkaya açıldı

261
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

571
AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

916
Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

182
Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir