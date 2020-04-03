Hindistan'da sokağa çıkan babasını şikayet etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde, halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

YASAĞA UYMAYAN BABASINI ŞİKAYET ETTİ

Başkent Yeni Delhi'nin Vasant Kunj bölgesinde ise 30 yaşındaki Abhishek Singh, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulundu.

HER GÜN DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde bütün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını belirterek, gereğinin yapılmasını talep etti.