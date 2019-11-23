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Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü

Rajasthan eyaletinde, yola giren ineğe yol vermek isteyen minibüs şoförünün yaptığı kazada, 12 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 23.11.2019 - 16:31..
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Hindistan’ın batısında yer alan Rajasthan eyaletinde, Nagpur Polis Şefi Yardımcısı N.R. Chowdhury tarafından aktarılan bilgiye göre, gece saatlerinde yolcu taşıyan bir minibüs, Maharashtra eyaletinden Haryana şehrine doğru seyir halinde ilerliyordu.

Minibüs şoförü, yola aniden bir ineğin girmesiyle ineğe çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

12 ÖLÜ

Yaşanan feci kaza sonrası devrilen minibüsün içinde bulunan, 6'sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 1'nin çocuk ve 5'in kadın olduğu belirtilirken, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü

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