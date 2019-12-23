Hindistan'da vatandaşlık gösterilerinde 23 kişi öldü

Hindistan’da Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolunu açan ancak Müslümanları kapsam dışında bırakan yasa karşıtı gösteriler devam ediyor.

Hükümet tarafından protestoların büyümesini önlemek amacıyla internet erişiminin kısıtlanmasına rağmen, Vatandaşlık Düzenleme Yasası’nı protesto eden binlerce kişi hafta sonu boyunca gösterilere devam etti.

23 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.

Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı kapsamdaki Müslümanları dışarıda bırakıyor.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.