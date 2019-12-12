Hindistan'da vatandaşlık protestoları başladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’daki Müslüman olmayan azınlıkları korumak amacıyla vatandaşlık yasasında yapılan değişikliğin Çarşamba günü parlamentoda onaylandığını açıkladı.

Yasanın parlamento tarafından onaylanmasının ardından Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinde binlerce kişi sokaklara akın etti.

Polis dün uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklarda toplanan kalabalıklara biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin tren istasyonuna saldırdıklarını ve ateşe vermeye çalışmasının ardından tren seferleri askıya alındı ve karışıklık nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

"KOLAYCA VATANDAŞLIK VEREMEZSİNİZ"

Protestocular, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yasanın bölgede bir yabancı akımı oluşturacağının ve bu yasanın Hindistan’ın laik anayasasını tehdit ettiğini savundu.

“Guwahati’de iletişim” konusunda çalışan yüksek lisans öğrencisi Nehal Jain “Bu spontane gelişmiş bir ayaklanma. Önce bize ülkede çok fazla yasadışı göçmen olduğunu ve onlardan kurtulmamız gerektiğini söylediler, şimdi ise göçmenlerin vatandaşlık almasını sağlayan yasayı kabul ettiler” dedi.

170 MİLYON ÜSLÜMAN İÇİN ADALETSİZ

Yeni yasa Modi hükümetinin Hinduizm kimliğini öne çıkardığını ve ülkenin en büyük azınlığı olan Müslümanların gelecek korkusunu tetiklediği endişelerine neden oluyor.Hindistan medyası “Bu yasa, Hindistan’ın en büyük azınlığını hedef alan dışlayıcı ve korkunç bir daralmanın sembolü. Müslümanlara, Hindistan’ın Hinduizmin doğal yeri olarak kalacağını göstererek onlara diğerlerinden daha az doğal vatandaş olarak yaşamak ve mutlu olmak zorunda olmaları gerektiklerini ifade ediyor” sözlerini kullanarak yeni yasanın 170 milyon Müslüman için adaletsiz olduğunu ifade etti.