taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7832
Euro
6.4454
Altın
1478.92
Borsa
109304.87
Gram Altın
274.656
Bitcoin
41552.41

Hindistan'da vatandaşlık protestoları başladı

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yeni vatandaşlık yasasını protesto eden göstericiler, tren istasyonunu ateşe verdi.

İHA | 12.12.2019 - 16:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’daki Müslüman olmayan azınlıkları korumak amacıyla vatandaşlık yasasında yapılan değişikliğin Çarşamba günü parlamentoda onaylandığını açıkladı.

Yasanın parlamento tarafından onaylanmasının ardından Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinde binlerce kişi sokaklara akın etti.

Hindistan'da vatandaşlık protestoları başladı

Polis dün uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklarda toplanan kalabalıklara biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin tren istasyonuna saldırdıklarını ve ateşe vermeye çalışmasının ardından tren seferleri askıya alındı ve karışıklık nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

"KOLAYCA VATANDAŞLIK VEREMEZSİNİZ"

Protestocular, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yasanın bölgede bir yabancı akımı oluşturacağının ve bu yasanın Hindistan’ın laik anayasasını tehdit ettiğini savundu.

Hindistan'da vatandaşlık protestoları başladı

“Guwahati’de iletişim” konusunda çalışan yüksek lisans öğrencisi Nehal Jain “Bu spontane gelişmiş bir ayaklanma. Önce bize ülkede çok fazla yasadışı göçmen olduğunu ve onlardan kurtulmamız gerektiğini söylediler, şimdi ise göçmenlerin vatandaşlık almasını sağlayan yasayı kabul ettiler” dedi.

Hindistan'da vatandaşlık protestoları başladı

170 MİLYON ÜSLÜMAN İÇİN ADALETSİZ

Yeni yasa Modi hükümetinin Hinduizm kimliğini öne çıkardığını ve ülkenin en büyük azınlığı olan Müslümanların gelecek korkusunu tetiklediği endişelerine neden oluyor.Hindistan medyası “Bu yasa, Hindistan’ın en büyük azınlığını hedef alan dışlayıcı ve korkunç bir daralmanın sembolü. Müslümanlara, Hindistan’ın Hinduizmin doğal yeri olarak kalacağını göstererek onlara diğerlerinden daha az doğal vatandaş olarak yaşamak ve mutlu olmak zorunda olmaları gerektiklerini ifade ediyor” sözlerini kullanarak yeni yasanın 170 milyon Müslüman için adaletsiz olduğunu ifade etti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

354
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

131
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

401
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

434
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

202
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

230
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir