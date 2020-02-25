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Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protestolar sırasında bir emniyet amiri ile 3 sivil hayatını kaybetti

AA | 25.02.2020 - 07:23..
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Hint basınındaki haberlere göre polis, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda emniyet amiri Ratan Lal ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üst düzey bir yetkili, Lal'in başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaylar sırasında aralarında Şahdara Emniyet Müdür Yardımcısı Amit Sharma'nın da bulunduğu çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE BİNA YAKILDI

Başkentin Maujpur, Chand Bagh, Bhajanpura ve Jafrabad bölgesinde yaşanan olaylarda, aralarında bir petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda araç, market ve bina ateşe verildi.

İçişleri Bakanlığı Sekreteri Ajay Bhalla, durumun kontrol altına alındığını ancak bölgedeki mahallelerden şiddet olaylarına ilişkin haberler gelmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, olaylar sırasında yaralanan 50 civarında kişinin tedavi için hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Diğer yandan Mumbai kentindeki "Marine Drive" adı verilen bölgede toplanan çok sayıda kişi, Yeni Delhi'deki şiddet olaylarını protesto etti. Polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler

5 METRO İSTASYONU KAPATILDI

Polis, Yeni Delhi'deki göstericilere, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sosyal medyadaki görüntülerde bazı göstericilerin, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" diyerek taş fırlattığı tespit edildi.

Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Delhi Metro Demiryolu Şirketi'nden (DMRC) yapılan açıklamada Jafrabad, Maujpur-Babarpur, Gokulpuri, Johri Enclave ve Shiv Vihar metro istasyonlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler

MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMINI DIŞINDA BIRAKILDI

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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