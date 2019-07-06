Hindistan'da vergisini ödeyenin ismi binalara verilecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Başdanışmanı Krishnamurthy Subramanian tarafından meclise sunulan 2019 Ekonomik Araştırma Anketi'nde ülkede vergi gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer aldı.

DÜZENLİ VERGİ ÖDEYENİN ADI YOLLARDA YAŞAYACAK

Vergi ödemeye teşvik için eyaletlerde ve kentlerde düzenli vergi ödeyen kişilerin isimlerinin yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verilmesini öneren ankette, ayrıca bu kişilere havalimanlarında hızlı geçiş ve diplomatlara verilen özel geçiş alanları gibi haklar tanınması da tavsiye edildi.

VERGİ ÖDEYENLERE ÖZEL SOSYAL TESİS

İnşaatların yanına "Dikkat! Verginiz çalışıyor" tabelası koyularak halka, ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğü hissini vermek gerektiği belirtilen çalışmada, "Vergi ödeyenlere özel sosyal tesisler kurarak onları onurlandırmalı ve vergi ödemenin onurlu bir davranış olduğunu göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.

2019 Ekonomik Araştırma Anketi'ne göre 2017-2018 döneminde 1,3 milyarı aşkın nüfusu bulunan Hindistan'da yalnızca 41 milyon kişi vergi ödedi. Bunun nedenleri arasında, vergi kaçırmanın dışında birçok kişinin vergi ödeyecek kadar kazanç sahibi olmaması gösterildi.