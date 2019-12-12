Hindistan’da vizesi geçen Müslümanlara büyük ceza

The Hindu gazetesinde yer alan bir habere göre, Hindistan’da Hindu ve Müslümanlar için ayrı vize kanunu uygulanıyor.

Yapılan ayrımcılık, yakın zamanda Bangladeş ve Hindistan Kriket Milli Takımları arasında düzenlenen milli maçlar esnasında gün yüzüne çıktı. Bangladeşli oyuncu Saif Hasan, vizesi maçlar devam ederken bittiği için Hindistan’ın Kalküta şehrinde bulunan Bangladeş Konsolosluğuna başvuruda bulundu.

MÜSLÜMAN OYUNCU ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bangladeş Konsolosu da gereken işlemler için Hindistan’ın Yabancılar Kayıt Bürosu Bölge Ofisine (FRRO) başvuru yaptı. FRRO gerekli kayıtları yaparak Bangladeşli Müslüman oyuncuya 21 bin rupi (bin 720 lira) para cezası kesti. Bangladeşli oyuncu, kendisine 1 gün için bu kadar para cezası kesilince şaşkına döndü.

HİNDULARA 8 LİRA

FRRO web sitesindeki resmi bilgilere göre; Bangladeş, Pakistan, Afganistanlı azınlık topluluklarından olan bir kişi vize süresinin dolmasının ardından 2 yıldan fazla ülkede kalırsa 500 rupi (40 lira) cezaya tabi tutuluyor. Vize süresinin dolmasının 91'inci gününden 2 yıla kadarki ceza ücreti ise 200 rupi (16 lira). Aynı kanunda 1- 90 gün arası ülkede kalınması halinde 100 rupi (8 lira) para cezası uygulandığı da açıklandı.

2 YILDAN FAZLA KALIRSA 3 BİN LİRAYA YAKIN ÖDEME YAPIYOR

Öte yandan, azınlık grubundan olmayan yabancı bir Müslüman ise vize süresi bittikten sonra ülkede 2 yıldan fazla kalırsa 35 bin rupi (2 bin 865 lira) ceza ödemek zorundayken, bu ceza 91. günden 2 yıla kadar uzarsa 28 bin rupi (2 bin 294 lira) oluyor. Ülkede 1-90 gün kalmanın bedeli ise 21 bin rupi (bin 720 lira).

1 GÜN FAZLA KALAN MÜSLÜMAN 1720 LİRA ÖDÜYOR

Bangladeşli milli oyuncunun yaşadığı olaydan sonra inceleme başlatan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı tarafından bu durum, “din temelinde ayrımcılık” olarak yorumlandı. Bangladeş hükümeti, bu konunun iki ülke arasında gerçekleştirilecek ikili toplantılarda gündeme getirileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığının bir diğer yetkili, “Bangladeş Milli Kriket Takımı’nın Liton Das adlı oyuncusu Hindu inancına sahip. Liton Das’ın, vize süresi bittiğinde Hindistan’da 1 gün kalırsa 100 rupi (8 lira) ödemesi yeterli gözüküyor. Müslüman olan Saif Hasan ise 21 bin rupi (bin 720 lira) ödemek zorunda. Saif bunu ödedi de.” ifadelerini kullandı.

"NEDEN DİNSEL AYRIMCILIK VAR?"

Yakın zamanda aynı kanun sebebiyle mağduriyet yaşayan kişilerden biri de Bangladeşli bir Müslüman oldu. Vize süresi dolduktan sonra belli bir süre Hindistan’da kalan yaşlı kadına ülkeyi terk ederken 21 bin rupi (bin 729 lira) para cezası kesildi. Yoksul kadının borcunun Bangladeş Konsolosluğu tarafından ödendiği açıklandı. Durumla ilgili konuşan Bangladeşli bir yetkili, “Bu kadın 1 gün fazla kalmıştı Hindistan’da. Yetkililer ona, 21 bin rupi ceza kesti. Ama kendisinde bu kadar para olmadığı için konsolosluk bağış toplanarak bunu ödedi. Vize kanununda neden dinsel ayrımcılık var?” dedi.