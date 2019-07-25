Hindistan'da yaşayan kadının midesinden mücevher çıktı

Hindistan'da genç bir kadının midesinden 1 kilo 680 gram ağırlığında aksesuar, 60 bozuk para ve bir kol saati çıkarıldığı bildirildi.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Hindistan'nın Bengal eyaletinde yaşayan genç kadın, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

MİDESİNDEN ÇEŞİTLİ CİSİMLER ÇIKARILDI

Hastaneye giden kadının doktor muayenesinden sonra midesinde, çeşitli aksesuarlar olduğu anlaşıldı. Bunlardan bazılarının bozuk paralar ve bir kol saati olduğu görüldü.

Doktor müdehalesiyle 1 saat 15 dakika süren operasyonda, kadının midesinde olan cisimler çıkarıldı.





"1 KİLO 680 GRAM AĞIRLIĞIDA ÇEŞİTLİ MÜCEVHERLER ÇIKTI"

Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.

Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.

NESNELERİ YUTTUĞUNU SÖYLEDİ

Runi Khatun, daha sonra doktorlara bu nesneleri yuttuğunu söyledi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Hastane yetkililerinden Sharmila Moulik, Khatun'un akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikiyatriste sevk edildiğini belirtti.