Hindistan'daki dini etkinliklerde 18 kişi boğularak öldü

Hindistan'da dini ritüellerde ölenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

18 KİŞİ BOĞULDU

NDTV'nin haberine göre polis, Maharaştra'nın 11 bölgesinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinlikler sırasında 18 kişinin boğulduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI TOPLAM 30'A YÜKSELDİ

Ülkede "Ganesh Chaturthi" Hindu festivali çerçevesinde bugün düzenlenen etkinliklerde ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği kaydedildi.

Polis, sabah saatlerinde, Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal şehrinde de göldeki etkinlikte Ganesha'nın büyük heykelinin göle batırdığı sırada bir teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

GANESHA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANIYOR

Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.