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Hindistan'daki Fani kasırgasında ölü sayısı 41'e çıktı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde, Fani kasırgası nedeniyle bilanço artıyor. Ölü sayısı 41'e ulaştı.

AA | 09.05.2019 - 19:56..
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Hindistan'da geçen cuma sabah saatlerinde 180 kilometre hızla Orissa (Odisha) eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında, ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 41'E ULAŞTI

Hindustan Times'ın haberine göre; eyalet hükümetinden, kasırganın ardından son olarak Bhubaneswar şehrinde hayatını kaybedenlerle birlikte, eyalet genelinde ölenlerin sayısının 41'e çıktığı belirtildi.

Orissa eyaleti Özel Yardım Komisyonu; kasırgada, Puri bölgesinde 21, Mayurbhanj ve Jajpur bölgelerinde 4'er, Kendrapara bölgesinde 3, Cuttack şehrinde 5, Bhubaneswar'da da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eyalet hükümetinin, restorasyon çalışmalarında diğer eyaletlerden yardım alacağı belirtilirken, kasırgada ağır hasar gören eyaletteki onarım çalışmalarına katılmak üzere, Batı Bengal ve Telangana gibi eyaletlerden 5 binin üzerinde vasıflı insan gücünün, uygun teçhizatla yola çıktığı bildirildi.

Hindistan'daki Fani kasırgasında ölü sayısı 41'e çıktı

İLETİŞİM AĞLARI HASAR GÖRMÜŞTÜ

Diğer yandan kasırganın ardından, yaklaşık 2 bin 500 elektrikçinin, zarar gören bölgelerde enerji altyapısının restorasyonu için eyalete ulaştığı kaydedildi. Kasırgada, eyaletin farklı bölgelerinde evler, yollar, elektrik ve iletişim ağları büyük hasar görmüştü.

En büyük hasarın Puri bölgesinde görüldüğünü kaydeden acil durum yetkilileri, eyalet genelinde binden fazla sağlık merkezinin ve yaklaşık 5 bin 800 okulun kasırga nedeniyle hasara uğradığını ifade etmişti. 14 bin 835 köyün etkilendiği kasırgada, 17 bin 280 hayvanın telef olduğu bildirilmişti.

Hindistan'daki Fani kasırgasında ölü sayısı 41'e çıktı

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