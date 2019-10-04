taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6994
Euro
6.2565
Altın
1507.36
Borsa
102784.33
Gram Altın
276.592
Bitcoin
46611.77

Hindistan'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Bihar eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde, ölenlerin sayısı 73'e ulaştı.

AA | 04.10.2019 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'da şiddetli yağışlar, ülke genelinde devam ediyor.

Hindistan'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

ÖLÜ SAYISI 73'E ÇIKTI

NDTV kanalının haberine göre; yetkililer, Bihar'ın 15 bölgesinde 27-30 Eylül tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e çıktığını bildirdi.

Eyalet afet yönetim biriminden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin boğulma, duvar çökmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suların henüz çekilmediği Patna şehrinde, su taşkınlarının gündelik hayatı olumsuz etkilediği ve şehrin bazı bölgelerinde selden etkilenen bankaların, dükkanların ve özel hastanelerin bir haftadır kapalı olduğu aktarıldı.

Hindistan'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

SELLERDEN 2 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Eyalet hükümetinden dün yapılan açıklamada, sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğu ve yaklaşık 2 milyon 145 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti.

Diğer yandan, pek çok yerde, selde telef olan hayvan leşlerinin hala sularda olmasının salgın hastalık riskini artırdığı kaydedilmişti. AyrıcaUttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

Resmi veriler, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü, ortaya koymuştu.  Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

38
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

60
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

115
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

208
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

43
Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

11
Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor 1 puana razı oldu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir