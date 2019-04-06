Hindistan'dan gelen gölet balıkçıl kuşu cezaevine düştü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Hint gölet balıkçıl kuşu cezaevi bahçesine düştü.

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Ünal Karaman: Futbolun doğrularına inanarak kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takım olduklarını söyledi.