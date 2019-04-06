Hindistan'dan gelen gölet balıkçıl kuşu cezaevine düştü

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bahçede bitkin halde bir kuş gördü.
JANDARMA, GÜÇTEN DÜŞMÜŞ KUŞA YARDIM ETTİ
Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım etmeye çalışan jandarma ekipleri, durumu Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
NESLİ TEHLİKEDEKİ KUŞ, GÖÇ EDİYORDU
Cezaevine gelen ekipler, yaralı kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçılı olduğunu belirledi.
Göç ederken bitkin düştüğü değerlendirilen kuş, tedavi için Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'ne götürüldü.
Hint gölet balıkçıl kuşunun, tedavinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.