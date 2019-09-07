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Hindistan’ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

DHA | 07.09.2019 - 12:02..
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22 Temmuz’da dünyadan ayrılan ve 48 günde 384 bin kilometre yol kat eden Chandrayaan-2 uzay aracıyla bağlantı, inmesine yaklaşık 2 kilometre kala koptu.

SU ARAYACAKTI

Chandrayaan-2 aracı, daha önce gidilmemiş olan Ay'ın güney kutbuna inip, orada su arama faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Hindistan; Ay'ın yüzeyine inmeyi başarmış ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in ardından 4’üncü ülke olma fırsatını da kaçırdı.

Hindistan’ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

BAŞBAKAN MODİ MORAL VERDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gelişmeleri takip etmek için Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu’nun merkezinin bulunduğu Bengalore’ye hareket etmişti.

Uzay aracı Ay'a inemedi, bilim insanlarını Modi teselli etti VİDEO

"BÜTÜN ÜLKE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Uzay aracıyla bağlantının kesilmesinin ardından bilim insanlarına yönelik konuşma yapan Modi, ”Bu kesinlikle küçük bir başarı değil ve bütün ülke sizinle gurur duyuyor. Sizler, bu ülke için yaşayan, bu ülke için kendi hayallerini hiçe sayan, bu ülke için uykusuz geceler geçiren insanlarsınız. Bağlantı tekrar kurulabilirse, uzay aracı bize bilgileri ulaştıracaktır. Şimdilik en iyisini umalım.” sözleriyle bilim adamlarını motive etti.

Hindistan’ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi




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