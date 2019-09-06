Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracı Ay'a iniş gerçekleştiremedi

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

İNİŞ BAŞARISIZ OLDU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından az önce Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak yüzeye 2 kilometre kala araçla iletişim koptu.

İçerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirme planları olan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı.

HİNDİSTAN AY'A İNEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLAMADI

Hindistan, bu başarısız inişin ardından Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.

150 MİLYON DOLARA MAL EDİLDİ

Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan Chandrayaan-2 aracı hem Ay'ın güney kutbunda su arayacak, hem de Ay yüzeyindeki sarsıntıları ölçecekti.

Yetkililer araçla tekrar iletişim kurabilmenin yollarını ararken, aradan 1 buçuk saat geçmesine rağmen ileitşim bir türlü kurulamadı.