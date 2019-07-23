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Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracı Ay'a fırlatıldı

Hindistan'ın Ay görevleri için tasarladığı Chandrayaan-2 uzay aracı, başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 11:37..
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Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, içerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirecek. Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacak.

Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

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İLK DEFA HİNDİSTAN KEŞFEDECEK

Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2'nin 2.4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Hindistan'ın ikinci Ay görevini gerçekleştirecek Chandrayaan-2 uzay aracının fırlatılması, teknik aksaklık nedeniyle geçtiğimiz günlerde ertelenmişti.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği açıklanmıştı.

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BAŞARIYLA FIRLATILDI

Geçtiğimiz günlerde ertelenen fırlatmanın, pazartesi günü gerçekleşeceğini sizlerle paylaşmıştık. Chandrayaan-2 uzay aracı, GSLV MkIII-M1 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Eğer söz konusu araç Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirebilirse, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke Hindistan olacak.

7 EYLÜL'DE AY'A İNECEK

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Chandrayaan-2 uzay aracı, 7 Eylül 2019 tarihinde Ay'a iniş gerçekleştirecek.

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