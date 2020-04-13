Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu

Çin'de ortaya çıkarak dünya çapında 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 110 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkelerde, salgının yayılmasının önlenmesi için tedbirler en üst düzeye çıkarılmış durumda...

Hindistan'da mart ayının sonuna doğru ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşların sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için izin veriliyor.

"ÖZÜR DİLERİM" YAZMA CEZASI

Ülkeye İsrail, Meksika, Avustralya ve Avusturya'dan gelen yaklaşık 700 turist, sokağa çıkma yasağına rağmen Rishikesh kentinde yürüyüş yaparken, polis kontrolüne takıldı. Yasağa uymayan turistlere Hint polisi tarafından 500 kez "Karantina kurallarına uymadım, özür dilerim" yazma cezası verildi.

Hint polisinden sokakta gezen turistlere ilginç ceza İZLE

Yerel polis memuru Vinod Sharma, söz konusu ceza ile turistlere ders vermek istediklerini belirtti.

İLGİNÇ YÖNTEMLER DENİYORLAR

Hint polisi salgının yayılmasını önlemek için koronavirüs şeklinde kask giyerek, halkı evde kalmaya teşvik etmek için alışılmadık yöntemlerle de gündeme gelmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

9 bin 240 koronavirüs vakası bulunan Hindistan'da, virüs nedeniyle 331 kişi öldü. 14 Nisan'da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı, iki hafta daha uzatıldı.