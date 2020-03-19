Hindistan’da şu ana kadar onaylanmış 174 vaka bulunurken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi.

POLİSLERDEN EL YIKAMA DANSI

Kerala eyaleti polisi, virüsten korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı.

Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans etti. Videodaki 6 polisin dansı, sosyal medyada beğeni topladı.

Hint polisinden koronavirüse karşı el yıkama dansı